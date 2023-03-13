Завражина Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражина Матрёна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1875

Сын: Завражин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Завражин Григорий Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1877

Сын: Завражин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Завражин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1881

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Завражин Григорий Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.02.1887

Сын: Завражин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Завражин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1890

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Завражин Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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