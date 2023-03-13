Завражина Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1875
Сын: Завражин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Завражин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
После 01.01.1877
Сын: Завражин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Завражин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1881
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Завражин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1887
Сын: Завражин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Завражин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1890
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Завражин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно