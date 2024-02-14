Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Туркменская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдрашитова) Файза Мирасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухтарама Аннаевна

Мать ребёнка: (Абдрашитова) Файза Мирасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдрашитова) Файза Мирасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдрашитова) Файза Мирасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Абдрашитова) Файза Мирасовна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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