Костомарова (Савельева) Елена Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костомарова (Савельева) Елена Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костомаров Павел Павлович

Отец ребёнка: Костомаров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костомарова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Костомаров Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костомаров Павел Васильевич

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