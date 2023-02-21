Костомарова (Савельева) Елена Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костомаров Павел Павлович
Отец ребёнка: Костомаров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костомарова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Костомаров Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно