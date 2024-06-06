Чернов Пётр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Пётр

Чернов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Андрей

Мать ребёнка: Чернова (Лисова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Иван

Мать ребёнка: Чернова (Лисова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Александр

Мать ребёнка: Чернова (Лисова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Юрий

Мать ребёнка: Чернова (Лисова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко (Чернова) Валентина

Мать ребёнка: Чернова (Лисова) Анна

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