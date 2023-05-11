Стрелец Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелец Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

25.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Стрелец Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Стрелец Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Стрелец Таисия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрелец Таисия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрелец Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Стрелец Таисия Петровна

Смерть
25.09.1943