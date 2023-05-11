Стрелец Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти25.09.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Стрелец Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Стрелец Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Стрелец Таисия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрелец Таисия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрелец Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Стрелец Таисия Петровна
Смерть
25.09.1943