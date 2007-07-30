Чудопалов Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1945
Дата смерти30.07.2007
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1945
Рождение ребёнка
01.09.1972
Дочь: Ищук (Чудопалова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Чудопалова (Солнышкина) Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
02.04.1977
Сын: Чудопалов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Чудопалова (Солнышкина) Ирина Анатольевна
Смерть
30.07.2007