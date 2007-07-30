Чудопалов Александр Андреевич 30.01.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чудопалов Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1945

Дата смерти

30.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

тс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1945

Отец: Чудопалов Андрей Иванович

Мать: Чудопалова Мария Захарова

Рождение ребёнка
01.09.1972

Дочь: Ищук (Чудопалова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Чудопалова (Солнышкина) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
02.04.1977

Сын: Чудопалов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Чудопалова (Солнышкина) Ирина Анатольевна

Смерть
30.07.2007

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