Андрийчук Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрийчук Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрийчук Вера Игоревна

Мать ребёнка: Андрийчук Анна Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрийчук Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Андрийчук Анна Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрийчук Мария Игоревна

Мать ребёнка: Андрийчук Анна Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрийчук Анна Витальевна

Смерть
Неизвестно