Махилев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1921
Дата смерти29.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1921
Отец: Махилев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махилева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махилева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махилева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махилева Любовь
Смерть
29.11.1997