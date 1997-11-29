Махилев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махилев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1921

Дата смерти

29.11.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1921

Отец: Махилев Михаил

Мать: Махилева (Воробьёва) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махилева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махилева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махилева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махилева Любовь

Смерть
29.11.1997

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