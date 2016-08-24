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Коноплев Анатолий Иванович

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Место рождения

Новомосковск

Дата рождения

01.08.1941

Дата смерти

24.08.2016

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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1971 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1941

Отец: Коноплев Иван Никитич

Мать: Коноплева Валентина Васильевна

Новомосковск
Рождение ребёнка
20.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1971

Сын: Коноплев Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.08.2016
Московская область, Медвежьи озера
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Александров, Владимирская область
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