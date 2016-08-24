Коноплев Анатолий Иванович
Место рожденияНовомосковск
Дата рождения01.08.1941
Дата смерти24.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1941
Новомосковск
Рождение ребёнка
20.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1971
Сын: Коноплев Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.08.2016
Московская область, Медвежьи озера
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Александров, Владимирская область