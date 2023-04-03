(неизв. Акатьева?) Авдотья приемыш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1835
Возможно, переехала в Уткино вместе с приемной (?) матерью в 1835 году. Или в последующее время до 1840 года в зависимости от брака Акатия и Марфы
Смерть
Неизвестно