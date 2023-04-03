(неизв. Акатьева?) Авдотья приемыш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(неизв. Акатьева?) Авдотья приемыш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1835
Возможно, переехала в Уткино вместе с приемной (?) матерью в 1835 году. Или в последующее время до 1840 года в зависимости от брака Акатия и Марфы
Смерть
Неизвестно