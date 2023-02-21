Горбачёв Самсон Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: Горбачёв Гурьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Екатерина Самсоновна
Мать ребёнка: Горбачёва Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.04.1909
Дочь: Акелина Самсоновна
Мать ребёнка: Горбачёва Елизавета Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно