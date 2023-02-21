Горбачёв Самсон Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Самсон Гурьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: Горбачёв Гурьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Екатерина Самсоновна

Мать ребёнка: Горбачёва Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.04.1909

Дочь: Акелина Самсоновна

Мать ребёнка: Горбачёва Елизавета Фёдоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Елизавета Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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