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(Ковальчук) Екатерина Федотова
(Ковальчук) Екатерина Федотова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Женский
Отец
Ковальчук Федот Онисимов
1813 г.р.
Мать
Ковальчук Гликера Яковлева
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Ковальчук Федот Онисимов
Мать:
Ковальчук Гликера Яковлева
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