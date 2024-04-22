Дмитрий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Фёдор Аверьянов
Упоминание
?.09.1811 ст.
Впервые упоминается в РС 1811 как дворовый человек статского советника Михаила Афонасьевича Никифорова.
Призыв на военную службу
1826 ст.
Впервые упоминается в РС 1811 как дворовый человек статского советника Михаила Афонасьевича Никифорова. В РС 1834 рекрут с 1826 года.
Смерть
Неизвестно