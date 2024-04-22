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Дмитрий Фёдоров

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Фёдор Аверьянов

Мать: не указана

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Упоминание
?.09.1811 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Впервые упоминается в РС 1811 как дворовый человек статского советника Михаила Афонасьевича Никифорова.
Призыв на военную службу
1826 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Впервые упоминается в РС 1811 как дворовый человек статского советника Михаила Афонасьевича Никифорова. В РС 1834 рекрут с 1826 года.
Смерть
Неизвестно
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