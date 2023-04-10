Трубицына Параскева Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти01.01.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1867
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев
Рождение ребёнка
01.03.1869
Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев
Рождение ребёнка
05.12.1871
Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев
Рождение ребёнка
18.01.1873
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев
Рождение ребёнка
18.02.1876
Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев
Рождение ребёнка
10.09.1877
Дочь: Стрельникова Вера Петрова
Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев
Рождение ребёнка
20.05.1880
Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1895