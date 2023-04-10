Трубицына Параскева Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына Параскева Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

01.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1867

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев

Рождение ребёнка
01.03.1869

Сын: Трубицын Николай Петров

Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев

Рождение ребёнка
05.12.1871

Сын: Трубицын Спиридон Петров

Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев

Рождение ребёнка
18.01.1873

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев

Рождение ребёнка
18.02.1876

Сын: Трубицын Тимофей Петров

Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев

Рождение ребёнка
10.09.1877

Дочь: Стрельникова Вера Петрова

Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев

Рождение ребёнка
20.05.1880

Сын: Трубицын Алексей Петров

Отец ребёнка: Трубицын Петр Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Петр Матвеев

Смерть
01.01.1895