Москаленко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1906

Дочь: Казачкова Антонина Петровна

Мать ребёнка: ???

Рождение ребёнка
30.04.1912

Дочь: Бирюкова Любовь Петровна

Мать ребёнка: ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москаленко Ефросиния Петровна

Мать ребёнка: ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москаленко Илья Петрович

Мать ребёнка: ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ???

Смерть
Неизвестно
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