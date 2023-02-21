Москаленко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1906
Дочь: Казачкова Антонина Петровна
Мать ребёнка: ???
Рождение ребёнка
30.04.1912
Дочь: Бирюкова Любовь Петровна
Мать ребёнка: ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москаленко Ефросиния Петровна
Мать ребёнка: ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ???
Смерть
Неизвестно