Наумов Иван Исаевич
мужской, родился 1847
умер Неизвестно
ОтецНаумов Исай Наумович1817 г.р.
МатьНаумова Ирина Панкратова1824 г.р.
Супруги
Наумова Прасковья КузьминичнаНеизвестно г.р.
Дети
(Наумова) Мавра Ивановна24.04.1872 г.р.
(Наумова) Феодосия Ивановна26.05.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Наумов Исай Наумович
Мать: Наумова Ирина Панкратова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1872
Дочь: (Наумова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
26.05.1879
Дочь: (Наумова) Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Прасковья Кузьминична
Смерть
Неизвестно