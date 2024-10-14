Наумов Иван Исаевич 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумов Иван Исаевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1847

умер Неизвестно

Отец
Наумов Исай Наумович1817 г.р.
Мать
Наумова Ирина Панкратова1824 г.р.
Супруги
Наумова Прасковья КузьминичнаНеизвестно г.р.
Дети
(Наумова) Мавра Ивановна24.04.1872 г.р.
(Наумова) Феодосия Ивановна26.05.1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Наумов Исай Наумович

Мать: Наумова Ирина Панкратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
24.04.1872

Дочь: (Наумова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
26.05.1879

Дочь: (Наумова) Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.