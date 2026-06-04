Устинья Васильевна 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Устинья Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1840

умерла 1910

Супруги
Яков Кондратович1842 г.р.
Дети
Василий Яковлевич1868 г.р.
Иван Яковлевич1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Кондратович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Кондратович

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1873

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Кондратович

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1878

Сын: Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Кондратович

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1887

Сын: Мозжухин Осип Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Кондратович

Храброво, Талдомский, Московская область

Смерть
1910

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