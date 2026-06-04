Устинья Васильевна
женский, родилась 1840
умерла 1910
Супруги
Яков Кондратович1842 г.р.
Дети
Василий Яковлевич1868 г.р.
Иван Яковлевич1873 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Кондратович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Кондратович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Кондратович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Кондратович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Яков Кондратович
Смерть
1910