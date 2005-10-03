Ротермель Эрнест Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротермель Эрнест Игоревич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

03.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.2005

Отец: Ротермель Игорь Владимирович

Мать: Ротермель Светлана Юрьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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