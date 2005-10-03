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Ротермель Эрнест Игоревич
Ротермель Эрнест Игоревич
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
03.10.2005
Пол
Мужской
Отец
Ротермель Игорь Владимирович
1984 г.р.
Мать
Ротермель (Чазова) Светлана Юрьевна
85 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.2005
Отец:
Ротермель Игорь Владимирович
Мать:
Ротермель Светлана Юрьевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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