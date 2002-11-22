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Мардеев Марс

Место рождения

Россия

Дата рождения

21.03.1938

Дата смерти

22.11.2002

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1938

Отец: Мардеев Маряк

Мать: Мардеева Сария

Россия
Рождение ребёнка
23.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мардеева Альфия Галимовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мардеева Альфия Галимовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.11.2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Самосырово (Казань) айылы, Республика Татарстан, Россия
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