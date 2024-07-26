Чепелева Чепелева
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1709
Родилась в 1709?? в вятской земле. Замужем была за Зотеем Андреевичем Чепелевым, мать Осипа Зотеевича Чепелева.
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Чепелев Зотей Андреевич
Родился в 1710 (дата точная) в д. Кулиговской Вятской губернии, до 1732 переехал с отцом, семьей в Невьянск и работал на заводе.
Смерть
Неизвестно