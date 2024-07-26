Чепелева Чепелева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелева Чепелева

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
1709

Муж: Чепелев Зотей Андреевич

Родилась в 1709?? в вятской земле. Замужем была за Зотеем Андреевичем Чепелевым, мать Осипа Зотеевича Чепелева.
Рождение ребёнка
1710

Сын: Чепелев Осип Зотеевич

Отец ребёнка: Чепелев Зотей Андреевич

Киров, город Киров, Кировская область
Родился в 1710 (дата точная) в д. Кулиговской Вятской губернии, до 1732 переехал с отцом, семьей в Невьянск и работал на заводе.
Смерть
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область

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