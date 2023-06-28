Флек (Бауэнгауэр) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флек (Бауэнгауэр) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрианова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Флек Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флек Христиан

Отец ребёнка: Флек Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флек Антон

Отец ребёнка: Флек Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Флек Берта

Отец ребёнка: Флек Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флек Маркус

Отец ребёнка: Флек Антон

Смерть
Неизвестно