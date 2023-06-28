Флек (Бауэнгауэр) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрианова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Флек Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флек Христиан
Отец ребёнка: Флек Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флек Антон
Отец ребёнка: Флек Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Флек Берта
Отец ребёнка: Флек Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флек Маркус
Отец ребёнка: Флек Антон
Смерть
Неизвестно