(Радостева) Степанида Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1850 ст.
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: не указан
Артамонова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#199
Место жительства
1850 ст.
поч. Бородинский
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#185
Смерть
Неизвестно