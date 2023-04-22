(Радостева) Степанида Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Радостева) Степанида Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: Радостев Максим Петров

Мать: Радостев Максим (1я жена) Петров

Рождение ребёнка
12.12.1850 ст.

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: не указан

Артамонова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#199
Место жительства
1850 ст.
поч. Бородинский
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#185
Смерть
Неизвестно