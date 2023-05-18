Мальцева (Ненашева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти01.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Сын: Мальцев Мефодий Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Сын: Мальцев Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Сын: Мальцев Иларион Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Сын: Мальцев Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Дочь: Лычагина Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Дочь: Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Сын: Мальцев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович
Сын: Мальцев Егор ?
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович