Мальцева (Ненашева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Ненашева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

01.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1850

Муж: Мальцев Михаил Захарович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Мальцев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Рождение ребёнка
14.06.1855

Сын: Мальцев Мефодий Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.02.1857

Сын: Мальцев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.12.1858

Сын: Мальцев Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.03.1861

Сын: Мальцев Иларион Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Мальцев Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Рождение ребёнка
12.04.1865

Дочь: Лычагина Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1867

Дочь: Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.02.1869

Сын: Мальцев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мальцев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Рождение ребёнка
23.01.1878

Сын: Мальцев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Егор ?

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Захарович

Смерть
01.04.1893