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Куданка Нуштайкина

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Седминка Таранкина

Отец ребёнка: Фрол (Гараска) (Второев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Ошанка Таранкина

Отец ребёнка: Фрол (Гараска) (Второев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Сергей (Сетвер) (Гараскин)

Отец ребёнка: Фрол (Гараска) (Второев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Фёдор (Гараскин)

Отец ребёнка: Фрол (Гараска) (Второев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол (Гараска) (Второев)

Смерть
Неизвестно
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