Куданка Нуштайкина
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Седминка Таранкина
Отец ребёнка: Фрол (Гараска) (Второев)
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Ошанка Таранкина
Отец ребёнка: Фрол (Гараска) (Второев)
Рождение ребёнка
1728
Сын: Сергей (Сетвер) (Гараскин)
Отец ребёнка: Фрол (Гараска) (Второев)
Рождение ребёнка
1728
Сын: Фёдор (Гараскин)
Отец ребёнка: Фрол (Гараска) (Второев)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно