Nürnberger Margaretha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nürnberger Margaretha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nürnberger Johann

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Nürnberger Anna Maria

Отец ребёнка: Nürnberger Johann

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Nürnberger Juliana

Отец ребёнка: Nürnberger Johann

Смерть
Неизвестно

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