Nürnberger Margaretha
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Nürnberger Johann
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Nürnberger Anna Maria
Отец ребёнка: Nürnberger Johann
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Nürnberger Juliana
Отец ребёнка: Nürnberger Johann
Смерть
Неизвестно