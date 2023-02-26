Елена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Надежда Архипова
Отец ребёнка: Архип Егоров
Рождение ребёнка
1840
Сын: Федор Архипов
Отец ребёнка: Архип Егоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елизавета Архипова
Отец ребёнка: Архип Егоров
Смерть
Неизвестно