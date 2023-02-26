Елена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Надежда Архипова

Отец ребёнка: Архип Егоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Федор Архипов

Отец ребёнка: Архип Егоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елизавета Архипова

Отец ребёнка: Архип Егоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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