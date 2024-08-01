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Лупишко Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

12.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1883

Дочь: (Лупишко) Евдокия

Отец ребёнка: Лупишко Иван

Рождение ребёнка
25.12.1884

Сын: Лупишко Иосиф

Отец ребёнка: Лупишко Иван

Рождение ребёнка
1887

Сын: Лупишко Григорий

Отец ребёнка: Лупишко Иван

Рождение ребёнка
04.10.1887

Сын: Лупишко Пётр

Отец ребёнка: Лупишко Иван

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1888

Сын: Лупишко Харитон

Отец ребёнка: Лупишко Иван

Кошары, Сумська область
Смерть
12.01.1913
Причина смерти: Болезнь | воспаление почек

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