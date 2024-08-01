Лупишко Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти12.01.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1883
Дочь: (Лупишко) Евдокия
Отец ребёнка: Лупишко Иван
Рождение ребёнка
25.12.1884
Сын: Лупишко Иосиф
Отец ребёнка: Лупишко Иван
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лупишко Григорий
Отец ребёнка: Лупишко Иван
Рождение ребёнка
04.10.1887
Сын: Лупишко Пётр
Отец ребёнка: Лупишко Иван
Рождение ребёнка
28.09.1888
Сын: Лупишко Харитон
Отец ребёнка: Лупишко Иван
Смерть
12.01.1913
Причина смерти: Болезнь | воспаление почек