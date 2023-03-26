Васильев Алексей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Алексей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Васильев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Васильев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Культура, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Васильева Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно