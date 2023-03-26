Васильев Алексей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Васильев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Васильев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Культура, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Васильева Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно