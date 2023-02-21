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Севастьян Ерофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Ерофей Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Гликерия Севастьяновна

Мать ребёнка: Мелания Сидоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1722

Сын: Ефим Севастьянович

Мать ребёнка: Мелания Сидоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1725

Сын: Иван Севастьянович

Мать ребёнка: Мелания Сидоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1734

Сын: Давид Севастьянович

Мать ребёнка: Мелания Сидоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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