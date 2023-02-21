Севастьян Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Ерофей Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Гликерия Севастьяновна
Мать ребёнка: Мелания Сидоровна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Ефим Севастьянович
Мать ребёнка: Мелания Сидоровна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Иван Севастьянович
Мать ребёнка: Мелания Сидоровна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Давид Севастьянович
Мать ребёнка: Мелания Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно