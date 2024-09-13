Смирнов Яков Васильев Около 1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Яков Васильев

Смирнов Яков Васильев

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: Василий

Мать: ?

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.04.1887

Жена: Смирнова Мария Егорова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1888

Дочь: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1890

Сын: Смирнов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1893

Сын: Смирнов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Смирнов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1901

Дочь: (Смирнова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1902

Сын: Смирнова Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1906

Дочь: (Смирнова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.