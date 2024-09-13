Смирнов Яков Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Бракосочетание
15.04.1887
Жена: Смирнова Мария Егорова
Рождение ребёнка
18.08.1888
Дочь: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова
Рождение ребёнка
04.11.1890
Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова
Рождение ребёнка
10.05.1893
Сын: Смирнов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова
Рождение ребёнка
20.06.1896
Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова
Рождение ребёнка
13.01.1901
Дочь: (Смирнова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова
Рождение ребёнка
15.06.1902
Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова
Рождение ребёнка
07.02.1906
Дочь: (Смирнова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Егорова
Смерть
Неизвестно