Соловьёв Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1976
Дочь: Тарасова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Соловьёва Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
01.03.1979
Дочь: Койчева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Соловьёва Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1985
Дочь: Тер-Саакова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Соловьёва Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно