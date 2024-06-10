Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: Най Виктория Густавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Най Роза Райнгольдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Най Роза Райнгольдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Най Роза Райнгольдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Най Роза Райнгольдовна
Смерть
Неизвестно