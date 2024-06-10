Анатолий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнатолий

Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: Най Виктория Густавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Най Роза Райнгольдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Най Роза Райнгольдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Най Роза Райнгольдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Най Роза Райнгольдовна

Смерть
Неизвестно

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