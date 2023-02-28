Тихонравов Михаил Клавдиевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1900
Дата смерти04.03.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.03.1974