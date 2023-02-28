Тихонравов Михаил Клавдиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонравов Михаил Клавдиевич

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

29.07.1900

Дата смерти

04.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1918
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.03.1974
Москва, город федерального значения Москва
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