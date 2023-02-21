Вистелян Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1982
Бракосочетание
26.10.2007
Жена: Вистелян Алла Васильевна
Молдова
Рождение ребёнка
14.02.2009
Дочь: Вистелян Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Вистелян Алла Васильевна
Гражданство
С 06.03.2014
Гражданство
С 06.03.2014
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 26.10.2017