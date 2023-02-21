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Вистелян Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1982

Отец: Вистелян Иван Васильевич

Мать: Вистелян Феодосия Васильевна

Бракосочетание
26.10.2007

Жена: Вистелян Алла Васильевна

Молдова
Рождение ребёнка
14.02.2009

Дочь: Вистелян Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Вистелян Алла Васильевна

Гражданство
С 06.03.2014
Гражданство
С 06.03.2014
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 26.10.2017
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