Кузнецов Борис (Борух) Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1888
Дата смерти22.03.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1888
Отец: Кузнецов Исай Иосифович
Мать: Кузнецова Лэя Самуиловна
Рождение ребёнка
Около 15.03.1913
Сын: Кузнецов Юрий (Урий) Борисович
Мать ребёнка: Кузнецова Ида Борисовна
Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
21.11.1916
Сын: Кузнецов Моисей Борисович
Мать ребёнка: Кузнецова Ида Борисовна
Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1918
Дочь: Журавлева Раиса Борисовна
Мать ребёнка: Кузнецова Ида Борисовна
Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1924
Дочь: Кучеревская Анна (Ханна)
Мать ребёнка: Кузнецова Ида Борисовна
Улан-Удэ, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Ида Борисовна
Смерть
22.03.1971
Новосибирск
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, г.Новосибирск