Кузнецов Борис (Борух) Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1888

Дата смерти

22.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1888

Отец: Кузнецов Исай Иосифович

Мать: Кузнецова Лэя Самуиловна

Рождение ребёнка
Около 15.03.1913

Сын: Кузнецов Юрий (Урий) Борисович

Мать ребёнка: Кузнецова Ида Борисовна

Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
21.11.1916

Сын: Кузнецов Моисей Борисович

Мать ребёнка: Кузнецова Ида Борисовна

Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1918

Дочь: Журавлева Раиса Борисовна

Мать ребёнка: Кузнецова Ида Борисовна

Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1924

Дочь: Кучеревская Анна (Ханна)

Мать ребёнка: Кузнецова Ида Борисовна

Улан-Удэ, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ида Борисовна

Смерть
22.03.1971
Новосибирск
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, г.Новосибирск
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