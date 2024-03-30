Щеперина Феодосия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеперина Феодосия Аркадьевна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1868

Муж: Щеперин Михаил Максимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Щеперин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Щеперин Михаил Максимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Щеперина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Щеперин Михаил Максимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Щеперина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Щеперин Михаил Максимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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