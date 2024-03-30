Щеперина Феодосия Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Щеперин Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Щеперина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Щеперин Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Щеперина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Щеперин Михаил Максимович
Смерть
Неизвестно