Мичурин Никифор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мичурин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мичурин Тихон Никифорович
Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мичурин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мичурина Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мичурина Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мичурин Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно