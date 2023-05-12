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Мичурин Никифор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мичурин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мичурин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мичурин Тихон Никифорович

Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мичурин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мичурина Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мичурина Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мичурин Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Мичурина Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно