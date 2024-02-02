Сапрыкина Вера Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина Вера Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.?

Дочь: Харитонова Светлана Егоровна

Отец ребёнка: Сапрыкин Егор

Рождение ребёнка
15.06.?

Сын: Сапрыкин Максим Егорович

Отец ребёнка: Сапрыкин Егор

Рождение ребёнка
03.10.?

Дочь: Лопатина Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Сапрыкин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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