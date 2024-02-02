Сапрыкина Вера Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.?
Дочь: Харитонова Светлана Егоровна
Отец ребёнка: Сапрыкин Егор
Рождение ребёнка
15.06.?
Отец ребёнка: Сапрыкин Егор
Рождение ребёнка
03.10.?
Дочь: Лопатина Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Сапрыкин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапрыкин Егор
Смерть
Неизвестно