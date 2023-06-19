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Кошкин Анатолий Викторович
Кошкин Анатолий Викторович
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Место рождения
Латышево
, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Дата рождения
24.11.1966
Пол
Мужской
Отец
Кошкин Виктор Иванович
1927 г.р.
Мать
Кошкина (Степанова) Анастасия Степановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
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СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1966
Отец:
Кошкин Виктор Иванович
Мать:
Кошкина Анастасия Степановна
Латышево
, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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