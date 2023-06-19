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Кошкин Анатолий Викторович

Место рождения

Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

24.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1966

Отец: Кошкин Виктор Иванович

Мать: Кошкина Анастасия Степановна

Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия