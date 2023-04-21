Жилин Иван Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилин Иван Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жилин Юрий Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владислав

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Жилина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Ольга