Лейбентулер Фрида Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лейбентулер Шлема Лейбович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лейбентулер Полина Шлемовма
Отец ребёнка: Лейбентулер Шлема Лейбович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лейбентулер Лейба Шлемович
Отец ребёнка: Лейбентулер Шлема Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейбентулер Дора Шлемовма
Отец ребёнка: Лейбентулер Шлема Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перловски Соня Шлемовна
Отец ребёнка: Лейбентулер Шлема Лейбович
Смерть
1942