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Лейбентулер Фрида Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лейбентулер Шлема Лейбович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лейбентулер Полина Шлемовма

Отец ребёнка: Лейбентулер Шлема Лейбович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лейбентулер Лейба Шлемович

Отец ребёнка: Лейбентулер Шлема Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лейбентулер Дора Шлемовма

Отец ребёнка: Лейбентулер Шлема Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перловски Соня Шлемовна

Отец ребёнка: Лейбентулер Шлема Лейбович

Смерть
1942