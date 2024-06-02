Хапланова (Михайлова) София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапланова (Михайлова) София Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Михайлов Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Хапланов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1952

Сын: Хапланов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1954

Сын: Хапланов Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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