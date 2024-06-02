Хапланова (Михайлова) София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Михайлов Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Хапланов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1952
Сын: Хапланов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1954
Сын: Хапланов Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан