Кузнецов Федор Андреевич
Место рожденияКурская губ., Дмитриевский уезд, Березовская вол., с. Быковка
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губ., Дмитриевский уезд, Березовская вол., с. Быковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
село Быковка, Дмитриевского района, Курской области
Смерть
Неизвестно