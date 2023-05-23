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Кузнецов Федор Андреевич

Место рождения

Курская губ., Дмитриевский уезд, Березовская вол., с. Быковка

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губ., Дмитриевский уезд, Березовская вол., с. Быковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

село Быковка, Дмитриевского района, Курской области
Смерть
Неизвестно