Чашкина Екатерина Диомидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1900
Сын: Чашкин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.?.1904
Дочь: Чашкина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.01.1906
Сын: Чашкин Георгий Александрович
Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.03.1907
Сын: Чашкин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.06.1908
Сын: Чашкин Павел Александрович
Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.06.1910
Дочь: Чашкина Марфа Александровна
Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Чашкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.03.1914
Дочь: Чашкина Анна Александровна
Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чашкина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно