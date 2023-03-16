Чашкина Екатерина Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашкина Екатерина Диомидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1900

Сын: Чашкин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.?.1904

Дочь: Чашкина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.01.1906

Сын: Чашкин Георгий Александрович

Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.03.1907

Сын: Чашкин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.06.1908

Сын: Чашкин Павел Александрович

Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.06.1910

Дочь: Чашкина Марфа Александровна

Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Чашкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.03.1914

Дочь: Чашкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чашкина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Чашкин Александр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чашкин Александр Афанасьевич

Смерть
Неизвестно