Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1840
Отец ребёнка: Нефтяков Семён Петрович
Рождение ребёнка
07.04.1844
Сын: Нефтяков Николай Семёнович
Отец ребёнка: Нефтяков Семён Петрович
Рождение ребёнка
1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нефтяков Семён Петрович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Нефтяков Афанасий Семёнович
Отец ребёнка: Нефтяков Семён Петрович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Невтяков Родион Семёнович
Отец ребёнка: Нефтяков Семён Петрович
Смерть
Неизвестно