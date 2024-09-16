Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефтяков Семён Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1840

Сын: Нюхтяков Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Нефтяков Семён Петрович

Рождение ребёнка
07.04.1844

Сын: Нефтяков Николай Семёнович

Отец ребёнка: Нефтяков Семён Петрович

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефтяков Семён Петрович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Нефтяков Афанасий Семёнович

Отец ребёнка: Нефтяков Семён Петрович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Невтяков Родион Семёнович

Отец ребёнка: Нефтяков Семён Петрович

Смерть
Неизвестно

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