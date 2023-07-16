Грицук Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1939
Дочь: Грицук Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Грицук (Созонова) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
18.10.1941
Дочь: Дроздецкая (Грицук) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Грицук (Созонова) Пелагея Григорьевна
Смерть
?.02.1945