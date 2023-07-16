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Грицук Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1939

Дочь: Грицук Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Грицук (Созонова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
18.10.1941

Дочь: Дроздецкая (Грицук) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Грицук (Созонова) Пелагея Григорьевна

Смерть
?.02.1945

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