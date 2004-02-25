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Ковзунов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1939

Дата смерти

25.02.2004

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1939

Отец: Кувзунов/Ковзунов Свирид Свирид/Спиридон/Свиридон Сергеевич

Мать: Ковзунова (Ткачева) Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.02.2004

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