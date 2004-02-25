Ковзунов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1939
Дата смерти25.02.2004
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.02.2004