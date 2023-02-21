Наконечный Альберт Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наконечный Альберт Иванович

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Место рождения

г.Хабаровск

Дата рождения

1934

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Наконечный Иван

Мать: Ефросинья Савельевна

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1990
г.Николаевск-на-Амуре
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