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(Иванова) Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно