Дмитрюкова Евфросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Дмитрюков Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дмитрюкова Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дмитрюков Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дмитрюков Савва Яковлевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно